Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Burak Yılmaz yönetiminde antrenman
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve geçiş organizasyonları üzerinde çalıştı.
Kırmızı siyahlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
