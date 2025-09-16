Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, 20 Eylül Cumartesi deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Burak Yılmaz yönetiminde koordinasyon, pas ve geçiş çalışmaları yaptı.

Burak Yılmaz yönetiminde antrenman

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve geçiş organizasyonları üzerinde çalıştı.

Kırmızı siyahlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman Teknik Direktör Burak Yılmaz (fotoğrafta) yönetimindeki gerçekleştirildi.

