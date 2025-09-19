Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Hazırlıklar ve Antrenman Detayları

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi ve toplamda 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonu ile devam etti ve taktik çalışma ile sona erdi.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde tamamladı.