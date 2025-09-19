Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde tamamladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:31
Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Hazırlıklar ve Antrenman Detayları

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi ve toplamda 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonu ile devam etti ve taktik çalışma ile sona erdi.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Atletizm Şampiyonası 7. Gün: Tokyo'da Madalya Heyecanı, Türk Atletler Elendi
2
EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi: Polonya Şampiyon
3
Trendyol 1. Lig: Serikspor 1-0 Bandırmaspor
4
Geleneksel Okçuluk: Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı
5
Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Başladı
6
Trabzonspor - Gaziantep FK: Süper Lig 6. Hafta Papara Park'ta

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek