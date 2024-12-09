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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 Geçti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçta penaltı iptali ve kritik anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 22:05
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Kritik Anlar ve Penaltı İptali

Maçın 73. dakikasında Mustafa Eskihellaç, soldan ceza sahasına girdiğinde Zeqiri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı kararı verdi. Ancak VAR sisteminden gelen uyarıyla pozisyonu tekrar inceleyen hakem, penaltıyı iptal etti.

Son Dakikalarda Gergin Anlar

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Zeqiri'nin soldan ceza sahasına yaptığı ortada, Benhur Keser iyi yükseldi ve kafa vuruşu yaptı fakat Bruno, topu çizgi üzerinden çıkararak gole izin vermedi.

Sonuç olarak, Gaziantep FK, karşılaşmayı 1-0 kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

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