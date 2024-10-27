Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u Geri Dönüşle Yeniyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Gaziantep FK, kendi sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada önemli anlar ve etkili vuruşlar dikkat çekti.

Maçın Önemli Anları

49. dakikada, orta sahadan hızla ilerleyen Ndiaye, ceza sahasına girerek kaleci Slowik'i geçemedi ve meşin yuvarlak kornerle sonuçlandı. Ancak Gaziantep FK, 61. dakikada Kozlowski’nin pasıyla Lungoyi’nin şık vuruşuyla öne geçti: 2-1.

81. dakikada, Kozlowski’nin asistinde Sorescu, sağ çaprazdan güçlü bir vuruş yaparak skoru 3-1'e taşıdı. Sadece iki dakika sonra, Lungoyi’nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta kaleci Slowik bu topu kornere atarak tehlikeyi önledi.

Sonuç

Karşılaşma, ev sahibi Gaziantep FK'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyet, Gaziantep’in ligdeki yükselişini sürdürmesine yardımcı oldu.