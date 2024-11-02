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Gaziantep FK Yenilmezlik Serisi Devam Ediyor

Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 yenerek 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:41
Gaziantep FK Yenilmezlik Serisi Devam Ediyor

Gaziantep FK Yenilmezlik Serisini 4 Maça Çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Gaziantep FK kendi sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkarma başarısını gösterdi. Ligin 7. haftasında Eyüpspor'a 3-2'lik skorla kaybeden Gaziantep FK, devam eden haftalarda Beşiktaş ile 1-1 ve Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişatı tersine çevirmişti.

İlk İç Saha Galibiyeti ve Göztepe Zaferi

Ligin 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, ardından gelen haftada İzmir temsilcisi Göztepe'yi de 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Bu maçlarının ardından Gaziantep FK, son 4 maçından 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak toplamda 8 puan kazandı.

Badou Ndiaye Kart Sınırında

Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, bu maçta gördüğü sarı kart ile birlikte takımda kart sınırında bulunan oyuncu sayısı 3'e yükseldi. Ndiaye, Ertuğrul Ersoy ve Saborit, 9 Kasım Cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.

Ligdeki Performans

Lige 12 puan toplayarak başlayan Gaziantep FK, rakip kalelere 14 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.

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