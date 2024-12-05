Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kazandı

Trendyol Süper Lig'in başarılı takımlarından Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur maçında Batman Petrolspor ile karşılaştı. Maç sonucunda, Gaziantep ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak **5. tura** yükselmeyi başardı.

Bu zafer, Gaziantep FK'nın kupa yolunda önemli bir adım atmasını sağlarken, taraftarlarının da yüzünü güldürdü. Takım, mücadeleci futboluyla dikkat çekti ve bir üst tura geçerek, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iddiasını perçinledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.