DOLAR
34,76 -0,27%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.943,98 -0,38%
BITCOIN
3.357.953,72 2,51%

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Batman Petrolspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 5. tura geçti.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:05
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kazandı

Trendyol Süper Lig'in başarılı takımlarından Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur maçında Batman Petrolspor ile karşılaştı. Maç sonucunda, Gaziantep ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak **5. tura** yükselmeyi başardı.

Bu zafer, Gaziantep FK'nın kupa yolunda önemli bir adım atmasını sağlarken, taraftarlarının da yüzünü güldürdü. Takım, mücadeleci futboluyla dikkat çekti ve bir üst tura geçerek, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iddiasını perçinledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Gaziantep FK ile Batman Petrolspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti: 82-70
2
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda WWK Volleys'i 3-1 Mağlup Etti
3
Zalgiris, Anadolu Efes'i Deplasmanda Yenerek Galibiyetini Artırdı
4
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Tamamlandı
5
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları Açıklandı
6
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi
7
Fenerbahçe Medicana, Olympiakos'u 3-2 Mağlup Etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor