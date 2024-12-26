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Gaziantep'te 3. Gazi Oyunları Coşkuyla Başladı

Gaziantep'te 17 branşta düzenlenen 3. Gazi Oyunları, törenle start aldı. Gençler için önemli bir etkinlik!

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:40
Gaziantep'te 3. Gazi Oyunları Coşkuyla Başladı

Gaziantep'te 3. Gazi Oyunları Coşkuyla Başladı

Gaziantep, 17 branşta gerçekleştirilen "3. Gazi Oyunları"nın açılış törenine ev sahipliği yaptı. Vali Kemal Çeber'in katılımıyla, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Tören, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda mehteran gösterisi ve çeşitli branşlardaki sporcuların performanslarıyla renkli anlara sahne oldu.

Vali Çeber: Gençlerimizin Geleceği İçin Çalışıyoruz

Törende konuşan Vali Kemal Çeber, gençlerin nitelikli bir eğitim alması için yoğun çaba içinde olduklarını vurguladı. "Gaziantep, Türkiye Yüzyılı projesinin en çok katkı sağlayan ili olacak. İlimizin potansiyeline inanıyoruz ancak asıl güvenimiz gençleredir" diyerek, en güzel spor salonlarını ve sosyal tesisleri inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Duygusal Mesaj

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinliğin bir millet hizmeti yolculuğu olduğunu ifade ederek, "Dün Gaziantep'in kurtuluşunun 103. yılıydı. Ecdadımızın mücadele ettiği o dönemleri unutmamalıyız. Şehrimizin gençleri, şehitlerimizin emaneti" dedi.

17 Branşta 74 Yarışma Düzenlenecek

Bu yıl etkinlik merhum Mehmet Erdemoğlu anısına düzenleniyor. Futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, hentbol, hokey, atletizm, okçuluk, masa tenisi ve yüzme gibi branşlarda toplam 74 yarışma yapılacak. Bu yarışmalardan 4'ü engelliler için özel olarak düzenlendi.

Gaziantep'te 17 branşta gerçekleştirilen "3. Gazi Oyunları" düzenlenen törenle başladı. Valilik...

Gaziantep'te 17 branşta gerçekleştirilen "3. Gazi Oyunları" düzenlenen törenle başladı. Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde mehteran ve çeşitli branşlardaki sporcular gösteri düzenlendi.

Gaziantep'te 17 branşta gerçekleştirilen "3. Gazi Oyunları" düzenlenen törenle başladı. Valilik...

Gaziantep'te 17 branşta gerçekleştirilen "3. Gazi Oyunları" düzenlenen törenle başladı. Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde mehteran ve çeşitli branşlardaki sporcular gösteri düzenlendi.

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