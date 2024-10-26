Gaziantep'te Genç Eskrimciler Flöre Turnuvasında Yarıştı

Gaziantep'te Eskrim Turnuvası Heyecanı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12, 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, Gaziantep'te start aldı. Turnuva, Şehitkamil Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

İlk Gün Heyecanı

Turnuvanın ilk gününde, erkekler flöre müsabakaları yapıldı. Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve İstanbul'dan toplam 6 ilin sporcuları mücadele etme fırsatı buldu.

Turnuvanın Devamı

Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Ayber, turnuvanın erkekler flöre müsabakalarıyla başladığını belirtti. Ayber, "Öğleden sonra 10 yaş kız müsabakalarıyla devam edecek. Sonrasında 14 yaş kız müsabakalarıyla ilk günü tamamlayacağız. Pazar günü ise diğer müsabakalar yapılacak ve turnuva sona erecek. Dereceye giren 8 sporcuya Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından madalyaları verilecek." şeklinde açıklamada bulundu.