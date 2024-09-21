Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Coşkusu

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Başladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Yamaç Paraşütü Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu etkinlik, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

İkinci Gün Etkinlikleri ve Katılımcılar

Festivali izlemek için Sakçagözü Mahallesi'nde yer alan etkinlik alanına gelen sporseverler, ikinci gün boyunca adrenalin dolu anlar yaşadı. Etkinliğe toplamda 30 spor kulübü katılarak 110 sporcu yarıştı.

Yasin Tepe'den Açıklamalar

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yasin Tepe, yamaç paraşütünün büyük bir heyecan yarattığını belirtince etkinliğin, deprem bölgelerinin sosyal algısını olumlu yönde etkileyebileceğini ifade etti. Tepe, "Sporcularımızı izlemek için buraya gelen vatandaşlarımızla muhteşem bir atmosferde buluşuyoruz. Herkes 'ben de uçabilir miyim?' diye merakla düşünüyor. Eğitimler de vereceğiz, böylece daha fazla kişiyi yamaç paraşütünün keyfi ile buluşturacağız" dedi.

Festivalin Sosyal Etkileri

Tepe, festivalin bölgedeki olumsuz algıları değiştirmeye yönelik bir etki yaratacağını vurgulayarak, "Burada depremden etkilenen çocuklarımızı hem seyirci olarak hem de katılımcı olarak misafir ettik. Bu etkinlik sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda insanların psikolojik ve sosyolojik durumlarına katkıda bulunan bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.