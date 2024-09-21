DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.149.847,49 -0,36%

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Coşkusu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yamaç Paraşütü Festivali sürüyor; etkinlikte 30 spor kulübü ve binlerce izleyici yer alıyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:13
Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Coşkusu

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Başladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Yamaç Paraşütü Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu etkinlik, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

İkinci Gün Etkinlikleri ve Katılımcılar

Festivali izlemek için Sakçagözü Mahallesi'nde yer alan etkinlik alanına gelen sporseverler, ikinci gün boyunca adrenalin dolu anlar yaşadı. Etkinliğe toplamda 30 spor kulübü katılarak 110 sporcu yarıştı.

Yasin Tepe'den Açıklamalar

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yasin Tepe, yamaç paraşütünün büyük bir heyecan yarattığını belirtince etkinliğin, deprem bölgelerinin sosyal algısını olumlu yönde etkileyebileceğini ifade etti. Tepe, "Sporcularımızı izlemek için buraya gelen vatandaşlarımızla muhteşem bir atmosferde buluşuyoruz. Herkes 'ben de uçabilir miyim?' diye merakla düşünüyor. Eğitimler de vereceğiz, böylece daha fazla kişiyi yamaç paraşütünün keyfi ile buluşturacağız" dedi.

Festivalin Sosyal Etkileri

Tepe, festivalin bölgedeki olumsuz algıları değiştirmeye yönelik bir etki yaratacağını vurgulayarak, "Burada depremden etkilenen çocuklarımızı hem seyirci olarak hem de katılımcı olarak misafir ettik. Bu etkinlik sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda insanların psikolojik ve sosyolojik durumlarına katkıda bulunan bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğinde Sakçagözü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin ikinci gününde festivale 30 kulüp katıldı.

İLGİLİ HABERLER

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erhan Ertürk Yeniden Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı
2
Safiyen Temizdemir Polonya'da Bronz Madalya Kazandı
3
Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Coşkusu
4
TFF'den Ercan Güven İçin Taziye Mesajı
5
Burak Tez Altın Madalya İçin Dünya Şampiyonası'nda
6
Karateci İkizler Nuri ve Yusuf Kılıç, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi