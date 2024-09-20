Gaziantep Yamaç Paraşütü Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Start Aldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bu yıl düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali, bölgedeki spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) iş birliğiyle Sakçagözü Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival, 22 Eylül'e kadar devam edecek.

Renkli Paraşütler Gökyüzünde

Festivalde, 100'den fazla sporcu, gökyüzünde birbirinden renkli paraşütlerle havalanarak belirlenen süre zarfında havada kalmaya çalıştıktan sonra güvenli bir şekilde yere iniş yaptı.

Kaza ve İlk Yardım

Festivaldeki heyecanlı anlarda, ilk uçuşunu gerçekleştiren sporculardan Gizem Özsoy (22), yamaç paraşütüyle uçarken elektrik direğine çarparak kolundan yaralandı. Elektrodit üzerinden asılı kalan Özsoy, UMKE ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve 112 Acil Servis müdahalesi sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Gelecekteki Hedefler

GASHAK Başkanı Ömer Turgut, Gaziantep'te yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ve bu yıl festivale önemli destek sağlandığını vurguladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali başladı.