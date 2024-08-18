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Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Enes Doğan Oldu

Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan başpehlivanlık unvanını kazandı, 1171 pehlivan mücadele etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:11
Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Enes Doğan Oldu

Enes Doğan Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin Galibi Oldu

Bu yıl Balıkesir'de düzenlenen 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde büyük bir heyecan yaşandı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 1171 pehlivan arasından Enes Doğan, başpehlivanlık unvanını kazandı.

Final Müsabakası ve Sonuçlar

Büyük bir coşkuyla izlenen final mücadelesinde, Enes Doğan, baş boyda İsmail Balaban'ı mağlup ettikten sonra, finalde rakibi Erkan Taş ile karşı karşıya geldi. Doğan, bu zorlu mücadelede Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını elde etti.

Etkinliğe Katılan Önemli İsimler

Güreş organizasyonuna TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık gibi önemli isimler katıldı. Dereceye giren pehlivanlara kupa, madalya ve para ödülleri verildi.

Kurtdereli Mehmet'in Mirası

Kurtdereli Mehmet, 1865 yılında Bulgaristan'da doğmuş ve 1929'da uğraşlarıyla Türk güreş tarihine damga vurmuştur. 1899'da Kırkpınar'da başpehlivanlık unvanını kazanarak ve birçok uluslararası güreşte zafer elde ederek "cihan şampiyonu" unvanına layık görülmüştür. 1931'de İstanbul'da son güreşini yaptıktan sonra, geleneğe uygun olarak kispetini Mekke'ye yollayarak güreş hayatına veda etti. 1939'da Balıkesir'de 74 yaşında hayatını kaybeden Kurtdereli Mehmet'in mezarı, Kurtdere Mahallesi'nde bulunmaktadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan "64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirildi. Enes Doğan, final müsabakasında rakibi Erkan Taş'ı "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

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