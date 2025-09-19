Geleneksel Okçuluk: Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı

TGTOF'nin düzenlediği Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı; yaklaşık 300 sporcu yarışıyor, şampiyona yarın sona erecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:02
Organizasyon ve katılımcılar

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası, Konya'da start aldı.

Organizasyon, Karatay Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve turnuvaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Yarışma kuralları ve ekipman

Müsabakalarda yalnızca teknik kurul onaylı geleneksel yay ve oklar kullanılabiliyor. Nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanların yanı sıra modern malzemelerin kullanılması yasak; bu sayede yarışmalar geleneksel okçuluk prensipleri doğrultusunda yapılıyor.

Süreç ve kapanış

Türkiye'nin farklı bölgelerinden kulüpler ve ferdi sporcuların katıldığı şampiyona, program kapsamında yarın sona erecek.

