Geleneksel Okçuluk: Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı
Organizasyon ve katılımcılar
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası, Konya'da start aldı.
Organizasyon, Karatay Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve turnuvaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
Yarışma kuralları ve ekipman
Müsabakalarda yalnızca teknik kurul onaylı geleneksel yay ve oklar kullanılabiliyor. Nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanların yanı sıra modern malzemelerin kullanılması yasak; bu sayede yarışmalar geleneksel okçuluk prensipleri doğrultusunda yapılıyor.
Süreç ve kapanış
Türkiye'nin farklı bölgelerinden kulüpler ve ferdi sporcuların katıldığı şampiyona, program kapsamında yarın sona erecek.
