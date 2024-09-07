Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO'da: Turizme Katkı Sağlayacak

Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Listesinde

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine kaydedilmesinin spor ve turizm ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Gelişmeler ve Artan Sporcu Sayısı

Cengiz Toksöz, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenen Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası vesilesiyle yaptığı açıklamalarda, federasyonun henüz 5 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen Türk okçuluğunun gelişimi için büyük çaba harcadıklarını dile getirdi. "Ulusal müsabakalara ağırlık verilmesi, lisanslı sporcu sayısında ciddi bir artış sağladı. Şu anda bu sayı 19 bini aştı. 700’ün üzerinde kulübümüz, 1200’ün üzerinde antrenörümüz ve 400’den fazla hakemimiz var," dedi.

Dünya Çapında Bir Marka

Toksöz, Türk okçuluğunun dünya çapında bir marka haline geldiğini ve potansiyelinin daha da yüksek olduğunu ifade etti. "Türk okçuluğu denildiğinde, yay ve ok kullanımıyla tamamen kabul edilen bir milletten bahsediyoruz. Bu durum dikkat çekiyor," şeklinde konuştu.

UNESCO Süreci ve Sağlanan Destekler

Toksöz, geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO listesine dahil edilmesi için kulüplerden rıza mektupları toplandığını ve bu süreçteki yoğun çabaların başvurunun kabul edilmesine katkı sağladığını vurguladı. "Bu süreçte kulüplerimiz, geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO mirasına dahil edilmesi konusunda oy birliğiyle karar aldı. Bu gönüllü çalışma, UNESCO yetkililerini de etkiledi," dedi.

Turizme Katkı ve Tanıtım Fırsatları

Toksöz, Türk okçuluğunun tanıtımı için bu gelişmenin son derece önemli olduğunu ifade ederek, "UNESCO’ya dahil olan mirasların takipçisi olan turistler var. Sportif anlamda merak eden insanların ülkemize gelmesi önemli. Bu geleneğimizin tanıtımı için büyük bir fırsat," şeklinde sona erdirdi.

Okçular Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2016'da başlayan girişimlerinin ardından, 2022'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine kaydedilen Geleneksel Türk okçuluğuyla, spor ekonomisi ve turizmine katkı sunulacak. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, 31 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Konya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Okçular Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2016'da başlayan girişimlerinin ardından, 2022'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine kaydedilen Geleneksel Türk okçuluğuyla, spor ekonomisi ve turizmine katkı sunulacak. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, 31 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Konya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Okçular Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2016'da başlayan girişimlerinin ardından, 2022'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Varlığı listesine kaydedilen Geleneksel Türk okçuluğuyla, spor ekonomisi ve turizmine katkı sunulacak. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, 31 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenen Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Konya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.