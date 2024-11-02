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Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başladı

Sakarya'da başlayan Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 485 sporcu, 800'den fazla müsabakada yarışıyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:31
Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başladı

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başladı

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başlayan etkinlik, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Serdivan Spor Salonu'nda düzenleniyor. Bu yıl şampiyonaya 23 ilden toplam 485 sporcu katılarak katılımcı sayısında geçen yıla göre belirgin bir artış sağladı.

Kategoriler ve Müsabakalar

Sporcuların farklı yaş gruplarına göre yer aldığı şampiyonada, "alt minikler", "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve "veteranlar" kategorileri bulunuyor. Toplamda yaklaşık 800 müsabakanın gerçekleştirileceği şampiyonada sporcular, açık el, kısa ve uzun silah stillerinde yeteneklerini sergileyecek.

Wushu Sporu Gelişiyor

Federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz, düzenlenen etkinlik hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonayı her yıl organize ediyoruz. Dünyada da düzenleniyor. Uluslararası Wushu Federasyonu ile aynı programı Türkiye'de uyguluyoruz. Geçen yıla oranla katılımın artması, Wushu sporunun geliştiğinin bir göstergesi. 485 sporcu iştirak ediyor; geçen yıl bu sayı yaklaşık 350'ydi. Bu durumdan son derece memnunuz." şeklinde konuştu.

Şampiyonanın yarın sona ereceği belirtiliyor.

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca...

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 485 sporcu katılıyor.

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca...

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 ilden 485 sporcu katılıyor.

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