DOLAR
34,26 0,08%
EURO
37,41 0,12%
ALTIN
2.924,73 -0,21%
BITCOIN
2.252.391,39 0,34%

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Sakarya'da düzenlenecek Wushu Türkiye Şampiyonası, 2-4 Kasım tarihleri arasında sporcuları bir araya getirecek.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:57
Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Düzenleniyor

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, 2-4 Kasım tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak.

Kategoriler ve Açılış Seremonisi

Bu şampiyona, alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenecek. Şampiyonanın açılış seremonisi 2 Kasım'da yapılacak ve etkinlik süresince çeşitli illerden pek çok sporcu yarışacak.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbekirspor Hükmen Mağlup İlan Edildi
2
Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu: İzmir'de Fidan Bağışıyla Anma Etkinliği
3
Karşıyaka'nın Sean McDermott'ı 4 Haftalık Sakatlık Sürecinde
4
Çaykur Rizespor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
5
Olimpik Lyon Galatasaray Petrol Ofisi'ni 3-0 İle Geçti
6
Galatasaray: 119 Yıllık Tarih ve Başarılar
7
Dünya Şampiyonu Kick Boksçu Özlem Melek Korkmaz, Yeni Hedeflere Yol Alıyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı