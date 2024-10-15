Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Düzenleniyor

Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası, 2-4 Kasım tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak.

Kategoriler ve Açılış Seremonisi

Bu şampiyona, alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde düzenlenecek. Şampiyonanın açılış seremonisi 2 Kasım'da yapılacak ve etkinlik süresince çeşitli illerden pek çok sporcu yarışacak.