Gelişim Ligi U-16: Kayserispor 4-1 Talas Belediyespor — Kayseri Derbisi

Gelişim Ligi U-16 8. Grup 11. haftasında Kayserispor, SümerStadı’nda Talas Belediyespor'u 4-1 yendi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:15
Maç Özeti

Gelişim Ligi U-16 Kategorisi 8. Grup’ta oynanan 11. haftanın Kayseri derbisinde, Talas Belediyespor ile Kayserispor SümerStadı’nda karşılaştı. Maçı 4-1’lik skorla Kayserispor kazandı.

Detaylar

Stat: Sümer

Hakemler: SametArmut, Hamza Yıldız, OğuzhanSezer

Goller

Goller: AsilOcaklı (Dk. 41) (Talas Belediyespor), BekirBakir(Dk. 8), Berk Baran (Dk. 52), Arda Yiğit Oflaz (Dk. 82), AlperDemirayak (Dk. 88) (Kayserispor)

Kadrolar

Talas Belediyespor: Paşa Erdoğan, Talha Akcan (FurkanKarahan Dk. 89), Ali OsmanYaşar, Aral Özdemir, Celal Taşpınar, Efe Sivritepe, MehmetAkif Efesoy, Asil Ocaklı (Berkay Atasoy Dk. 90), YavuzHakan Gülmüş (AhmetMert Akkamış Dk. 78), Akif Emre Çatalkaya (Tekin Sönmez Dk. 46), Tamer Ege Öksüz (Mustafa Talha Kaya Dk. 78)

Kayserispor: Mehmet AlperUzun, OrhanBaran Özdin, Yağız Baki Türkekul (Muhammed Akkaş Dk. 89), Zekeriya ErenKaraca (Berk Baran Dk. 46), Ramazan Baran Kör, Ali Macit Soylu (Arda Efe Ülgür Dk. 89), BekirBakir (Arda YiğitOflaz Dk. 73), Alper Demirayak (SelahattinSofularlı Dk. 89), Ömer Utku Deveci (Murat Dinç Dk.46), Alptuğ Aydın, Eralp Çam

Sonuç: Kayserispor 4 - 1 Talas Belediyespor

