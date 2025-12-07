Gelişim Ligi U-16: Kayserispor 4-1 Talas Belediyespor — Kayseri Derbisi

Gelişim Ligi U-16: Kayserispor 4-1 Talas Belediyespor
Maç Özeti
Gelişim Ligi U-16 Kategorisi 8. Grup’ta oynanan 11. haftanın Kayseri derbisinde, Talas Belediyespor ile Kayserispor SümerStadı’nda karşılaştı. Maçı 4-1’lik skorla Kayserispor kazandı.
Detaylar
Stat: Sümer
Hakemler: SametArmut, Hamza Yıldız, OğuzhanSezer
Goller
Goller: AsilOcaklı (Dk. 41) (Talas Belediyespor), BekirBakir(Dk. 8), Berk Baran (Dk. 52), Arda Yiğit Oflaz (Dk. 82), AlperDemirayak (Dk. 88) (Kayserispor)
Kadrolar
Talas Belediyespor: Paşa Erdoğan, Talha Akcan (FurkanKarahan Dk. 89), Ali OsmanYaşar, Aral Özdemir, Celal Taşpınar, Efe Sivritepe, MehmetAkif Efesoy, Asil Ocaklı (Berkay Atasoy Dk. 90), YavuzHakan Gülmüş (AhmetMert Akkamış Dk. 78), Akif Emre Çatalkaya (Tekin Sönmez Dk. 46), Tamer Ege Öksüz (Mustafa Talha Kaya Dk. 78)
Kayserispor: Mehmet AlperUzun, OrhanBaran Özdin, Yağız Baki Türkekul (Muhammed Akkaş Dk. 89), Zekeriya ErenKaraca (Berk Baran Dk. 46), Ramazan Baran Kör, Ali Macit Soylu (Arda Efe Ülgür Dk. 89), BekirBakir (Arda YiğitOflaz Dk. 73), Alper Demirayak (SelahattinSofularlı Dk. 89), Ömer Utku Deveci (Murat Dinç Dk.46), Alptuğ Aydın, Eralp Çam
