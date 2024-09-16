Genç Badmintoncular Slovenya'da 8 Madalya Kazandı

Genç Badmintoncuların Başarısı
Genç badminton sporcuları, Slovenya'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada etkileyici bir performans sergileyerek toplamda 8 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz bulunuyor.
Madalyalar ve Kazanan Sporcular
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvada elde edilen madalyaların dağılımı şu şekilde:
- Tek Erkekler: Arda Doğaç Atan (Bronz)
- Tek Kadınlar: Ravza Bodur (Bronz)
- Çift Erkekler: Buğra Aktaş - Mehmet Can Töremiş (Altın)
- Çift Erkekler: Berat Cambaz - Mert Seven (Bronz)
- Çift Kadınlar: Nisa Nur Çimen - Aleyna Korkut (Altın)
- Çift Kadınlar: Sudenaz Acu - Beren Aşkar (Bronz)
- Karışık Çiftler: Buğra Aktaş - Sinem Yıldız (Altın)
- Karışık Çiftler: Gökay Göl - Nisanur Çimen (Gümüş)
Bu başarı, Türk badminton sporunun uluslararası arenadaki ilerlemesini göstermektedir.