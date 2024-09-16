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Genç Badmintoncular Slovenya'da 8 Madalya Kazandı

Türk genç badminton takımı, Slovenya'daki uluslararası turnuvada 8 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:17
Genç Badmintoncular Slovenya'da 8 Madalya Kazandı

Genç Badmintoncuların Başarısı

Genç badminton sporcuları, Slovenya'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada etkileyici bir performans sergileyerek toplamda 8 madalya kazandı. Bu madalyalar arasında 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz bulunuyor.

Madalyalar ve Kazanan Sporcular

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvada elde edilen madalyaların dağılımı şu şekilde:

  • Tek Erkekler: Arda Doğaç Atan (Bronz)
  • Tek Kadınlar: Ravza Bodur (Bronz)
  • Çift Erkekler: Buğra Aktaş - Mehmet Can Töremiş (Altın)
  • Çift Erkekler: Berat Cambaz - Mert Seven (Bronz)
  • Çift Kadınlar: Nisa Nur Çimen - Aleyna Korkut (Altın)
  • Çift Kadınlar: Sudenaz Acu - Beren Aşkar (Bronz)
  • Karışık Çiftler: Buğra Aktaş - Sinem Yıldız (Altın)
  • Karışık Çiftler: Gökay Göl - Nisanur Çimen (Gümüş)

Bu başarı, Türk badminton sporunun uluslararası arenadaki ilerlemesini göstermektedir.

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