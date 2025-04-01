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Genç Cimnastikçiler Bulgaristan'dan 3 Madalya ile Döndü

Milli sporcular, Uluslararası Ritmik Cimnastik Sofya Kupası'nda 3 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:35
Genç Cimnastikçiler Bulgaristan'dan 3 Madalya ile Döndü

Uluslararası Ritmik Cimnastik Sofya Kupası'na katılan Türk genç cimnastikçiler, turnuvadan 3 madalya ile döndü. Milli sporculardan Selen Camcı, 2 madalya alırken, Ayceren Pekdemir bir bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen bu önemli organizasyonda Türkiye'den 10 cimnastikçi mücadele etti.

Gençler kategorisinde kıyasıya yarışan Selen Camcı, kurdele ve top aletinde başarılı performans sergileyerek 2 madalyanın sahibi oldu. Diğer bir milli sporcu Ayceren Pekdemir ise labut aletinde elde ettiği 3'üncülükle önemli bir başarıya imza attı.

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