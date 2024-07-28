Genç Halterci Abdullah Efe'den Tarihi Başarı: Avrupa Şampiyonasında Bronz Madalya

Abdullah Efe Avrupa Sahnesinde Madalya Kazandı

Yunanistan'ın ev sahipliğinde 15-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda, 17 yaşındaki Türk sporcu Abdullah Efe Kolçak bronz madalya elde etti.

Aile Desteğiyle Başarıya Ulaştı

Halter kariyerine, eski halterci olan babası Ali Kolçak'ın rehberliğinde başlayan Abdullah Efe, kız kardeşi Fatma Sena Kolçak ile birlikte bu spor dalında ilerledi. Fatma Sena, Yunanistan'daki Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda altın, Peru’daki Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanmıştı.

Beraber Başarıya Yürüdüler

Abdullah Efe, kardeşi Fatma Sena'nın kendisine yol gösterdiğini ve birbirlerine hem yarışarak hem de destek olarak yardımcı olduklarını belirtti. "Birbirimizle yarışıyoruz ama aynı zamanda birbirimizi motive ediyoruz. Ona minnettarım, onun desteği sayesinde birçok başarı yakaladım." ifadelerini kullandı.

Pandemi Sürecinde Disiplinli Antrenman

Efe, ailesinin spor hayatındaki katkılarına da vurgu yaptı. "Pandemi döneminde bile babamın desteği sayesinde antrenmanlarımdan geri kalmadım. Evde kurduğumuz spor salonunda çalışmalarımı sürdürdüm." diye konuştu.

Gelecek Hedefleri

Yunanistan’daki Avrupa şampiyonasında ilk uluslararası tecrübesini elde eden Efe, madalya konusunda daha fazla hedeflerinin olduğunu da sözlerine ekledi. "Burada altın madalya kazanmayı hedeflemiştim fakat heyecanım beni etkiledi. Kaldırdığım ağırlıkları daha iyi kaldırabilseydim, şampiyon olurdum. Bu da bizim için büyük bir tecrübe oldu. İlerleyen yıllarda olimpiyatlarda en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğime inanıyorum." sözlerini dile getirdi.