Genç Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi

Genç Milli Halterciler Avrupa'da Podyumda

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç milli sporcular, büyük bir başarı elde ederek 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandılar.

Ramazan Efe Yılmaz'ın Altın Madalyası

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, genç erkekler 55 kiloda Ramazan Efe Yılmaz, silkme kategorisinde 131 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda ise 230 kilogram ile gümüş madalya kazandı. Bunun yanı sıra, koparma kategorisinde 99 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Ertuğrul Seçgin'in Gümüş Madalyası

Ramazan Efe Yılmaz'ın ardından podyuma çıkan Ertuğrul Seçgin, koparma kategorisinde 103 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyayı kazandı. Silkme kategorisinde 120 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer alan Seçgin, toplamda ise 223 kiloyla organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Devam Eden Müsabakalar

Şampiyona, 23 yaş altı kadınlar 45 kilo mücadeleleriyle devam edecek.