DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.292.984,14 0,12%

Genç Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi

Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:16
Genç Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi

Genç Milli Halterciler Avrupa'da Podyumda

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç milli sporcular, büyük bir başarı elde ederek 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandılar.

Ramazan Efe Yılmaz'ın Altın Madalyası

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, genç erkekler 55 kiloda Ramazan Efe Yılmaz, silkme kategorisinde 131 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda ise 230 kilogram ile gümüş madalya kazandı. Bunun yanı sıra, koparma kategorisinde 99 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Ertuğrul Seçgin'in Gümüş Madalyası

Ramazan Efe Yılmaz'ın ardından podyuma çıkan Ertuğrul Seçgin, koparma kategorisinde 103 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyayı kazandı. Silkme kategorisinde 120 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer alan Seçgin, toplamda ise 223 kiloyla organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Devam Eden Müsabakalar

Şampiyona, 23 yaş altı kadınlar 45 kilo mücadeleleriyle devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u Rahat Geçti
2
Beşiktaş ve Galatasaray Derbisi Öncesi Hazırlıklar Başladı
3
Genç Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi
4
Trendyol 1. Lig: Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Yendi
5
Türk Hava Yolları, Keçiören Belediyesi'ni Rahat Geçti
6
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'un Galibiyeti
7
Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'a Konuk Olmadı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek