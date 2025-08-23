DOLAR
Genç Jujitsucular Avrupa NoGi Şampiyonası'nda 5 Madalya

Türkiye'nin genç jujitsucuları Hırvatistan Zadar'da düzenlenen Avrupa NoGi Jujitsu Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:52
Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Avrupa NoGi Jujitsu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden genç sporcular, 21 ve 18 yaş altı kategorilerinde toplam 5 madalya kazandı.

Madalya Dağılımı

Milli takım sporcuları 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Nisa İnce (18 yaş altı kadınlar 57 kilo) ve Nurefşan Pala (18 yaş altı kadınlar 63 kilo) şampiyonayı Avrupa 2'ncisi olarak tamamladı.

Ayşegül Ay (21 yaş altı kadınlar 70 kilo), Sude Nas Çavultu (18 yaş altı kadınlar 52 kilo) ve Eda Geçi (18 yaş altı kadınlar 70 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Sonuç

Genç jujitsucuların elde ettiği bu başarı, Türkiye'nin gençler kategorisindeki yükselen performansını gözler önüne serdi.

