Genç Kadın Epe Milli Takımı Bahreyn'de Altın Madalya Kazandı

Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:16
Genç Kadın Epe Milli Takımı Bahreyn'de Altın Madalya Kazandı

Genç Kadın Epe Milli Takımı'ndan Büyüleyici Başarı

Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamalara göre, milli takım; Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk ve Damlanur Sönmüş’ten oluşuyordu.

Finalde Hong Kong'u Geçtiler

Final müsabakasında Hong Kong ile karşılaşan genç eskrimciler, rakiplerini 45-35 mağlup ederek büyük bir zafer elde ettiler. Bu sonuç, takımın uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Aleyna Ertürk'ün Bireysel Başarısı

Daha önce bireyselde de boy gösteren milli eskrimci Aleyna Ertürk, aynı organizasyonda altın madalya kazanmıştı. Bu başarı, Genç Kadın Epe Milli Takımı'nın Bahreyn'deki etkileyici performansına değerli bir katkı sağladı.

Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde...

Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde...

Genç Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

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