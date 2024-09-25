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Genç Kadın Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Dünya Judo Gençler Şampiyonası'na katılacak Türkiye, sıkı bir kamp döneminden geçiyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:40
Genç Kadın Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Genç Kadın Judo Takımı, Tacikistan'da Hedef Büyüttü

3-6 Ekim tarihleri arasında Tacikistan'da yapılacak olan Dünya Judo Gençler Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Genç Kadın Judo Milli Takımı, birincilik için iddialı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmekte.

Avrupa Şampiyonası Deneyimi

Estonya'nın başkenti Tallinn'de 5-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 5. olan milliler, şimdi Trabzon, Ankara ve Konya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularıyla birlikte yoğun bir kamp sürecine girdi.

İki Ayakta Antrenman Programı

19 Eylül'de Trabzon TOHM'de başlayan kampta toplam 8 milli judocu, Dünya Judo Gençler Şampiyonası hazırlıkları doğrultusunda günde iki, bazen de üç antrenman yaparak 30 Eylül'e kadar çalışmalarına devam edecek.

Madalya için Mücadele Edecek İsimler

Şampiyonada, Türkiye adına mücadele edecek sporcular şu şekilde belirlendi:

  • 48 kg: Zilan Ertem, Begüm Doğruyol
  • 57 kg: Ayşenur Karadağ
  • 63 kg: Sinem Oruç
  • 70 kg: Sümeyye Kaya, Tuana Gülenay
  • 78 kg: Gülsüm Ağaç
  • +78 kg: Yağmur Yılmaz

Teknik Direktörden Açıklamalar

Millilerin teknik direktörlerinden Mustafa Kalaycı, kamp sürecinin iyi geçtiğini ve sporcularla birlikte önemli hedefler belirlediklerini söyledi. Kalaycı, şunları ekledi:

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Alt yaş kategorilerinde başarılı olan sporcularımızla dünya şampiyonluğunu hedeflemekteyiz. Önceki başarılarımızı göz önünde bulundurarak, bu sefer de halkımızı gururlandırmayı umuyoruz."

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, 3-6 Ekim'de Tacikistan'da düzenlenecek Dünya Judo Gençler Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

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