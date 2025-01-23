Genç Kadın Judo Milli Takımı Trabzon'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Genç Kadın Judo Milli Takımı Trabzon'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezon için hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor. Kocaeli, Konya ve Ankara'dan gelen 40'a yakın milli judocu, Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi (TOHM)'nde günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Takım Antrenörü Mustafa Kalaycı'nın Açıklamaları

Milli takım antrenörü Mustafa Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona Bosna Hersek'te 8-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası ile başlayacaklarını belirtti. Kalaycı, 2025'te güzel bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Avrupa ve dünyada üçüncülük aldık, istediğimiz gibi bir sezon olmadı ama inşallah 2023'teki başarılarımızı bu sene tekrarlayacağız." dedi.

Olimpiyat Hedefleri

Kalaycı, yeni jenerasyondan ümitli olduğunu ifade etti. "Ümitler, gençler ve büyükler kategorisinde almadığımız madalya yok. Birçok şampiyonada madalya aldık, tek eksiğimiz olimpiyatlar. 2000'de en son olimpiyat şampiyonu çıkarttık ama maalesef o zamandan bu yana çıkaramadık. İnşallah bu sezon 2028 yılındaki olimpiyatlarda derece alarak hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü'nden Destek

Milli takım antrenmanını ziyaret eden İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirerek, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Burada dünya ve Avrupa derecesi yapan birçok sporcumuz var, onları inşallah daha büyük seviyelerde göreceğiz. Hedef tabii ki 2028 Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah buradaki birçok sporcumuz orada ülkemizi temsil eder." dedi.

Milli takım, çalışmalarını 26 Ocak'a kadar Trabzon'da sürdürecek.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezonun ilk çalışmalarına 21 Ocak'ta Trabzon'da girdiği kampla başladı. Milli takım, Bosna Hersek'te 8-9 Şubat'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası için önceki gün Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde (TOHM) başladığı çalışmalarını 26 Ocak'a kadar sürdürecek.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezonun ilk çalışmalarına 21 Ocak'ta Trabzon'da girdiği kampla başladı. Milli takım, Bosna Hersek'te 8-9 Şubat'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası için önceki gün Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde (TOHM) başladığı çalışmalarını 26 Ocak'a kadar sürdürecek.