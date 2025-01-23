DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,13 -0,03%
ALTIN
3.156,52 0,04%
BITCOIN
3.644.829,39 2,04%

Genç Kadın Judo Milli Takımı Trabzon'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Genç Kadın Judo Milli Takımı, Trabzon'da yeni sezon hazırlıklarına başladı ve hedef 2028 Olimpiyatları.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:25
Genç Kadın Judo Milli Takımı Trabzon'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Genç Kadın Judo Milli Takımı Trabzon'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezon için hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor. Kocaeli, Konya ve Ankara'dan gelen 40'a yakın milli judocu, Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi (TOHM)'nde günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Takım Antrenörü Mustafa Kalaycı'nın Açıklamaları

Milli takım antrenörü Mustafa Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona Bosna Hersek'te 8-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası ile başlayacaklarını belirtti. Kalaycı, 2025'te güzel bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Avrupa ve dünyada üçüncülük aldık, istediğimiz gibi bir sezon olmadı ama inşallah 2023'teki başarılarımızı bu sene tekrarlayacağız." dedi.

Olimpiyat Hedefleri

Kalaycı, yeni jenerasyondan ümitli olduğunu ifade etti. "Ümitler, gençler ve büyükler kategorisinde almadığımız madalya yok. Birçok şampiyonada madalya aldık, tek eksiğimiz olimpiyatlar. 2000'de en son olimpiyat şampiyonu çıkarttık ama maalesef o zamandan bu yana çıkaramadık. İnşallah bu sezon 2028 yılındaki olimpiyatlarda derece alarak hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü'nden Destek

Milli takım antrenmanını ziyaret eden İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirerek, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Burada dünya ve Avrupa derecesi yapan birçok sporcumuz var, onları inşallah daha büyük seviyelerde göreceğiz. Hedef tabii ki 2028 Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah buradaki birçok sporcumuz orada ülkemizi temsil eder." dedi.

Milli takım, çalışmalarını 26 Ocak'a kadar Trabzon'da sürdürecek.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezonun ilk çalışmalarına 21 Ocak'ta Trabzon'da girdiği kampla...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezonun ilk çalışmalarına 21 Ocak'ta Trabzon'da girdiği kampla başladı. Milli takım, Bosna Hersek'te 8-9 Şubat'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası için önceki gün Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde (TOHM) başladığı çalışmalarını 26 Ocak'a kadar sürdürecek.

Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezonun ilk çalışmalarına 21 Ocak'ta Trabzon'da girdiği kampla...

Genç Kadın Judo Milli Takımı, yeni sezonun ilk çalışmalarına 21 Ocak'ta Trabzon'da girdiği kampla başladı. Milli takım, Bosna Hersek'te 8-9 Şubat'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası için önceki gün Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde (TOHM) başladığı çalışmalarını 26 Ocak'a kadar sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Edin Visca ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
2
Edin Visca, Trabzonspor ile Sözleşmesini Uzattı: Unutulmaz Anlar Yaşamak İçin Hazır
3
KKTC'de Şampiyon Okçular Yetiştirilecek
4
Ikiz Kız Kardeşlerin Wushu Mücadelesi: Milli Takım Hayali
5
Samsunspor, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Detaylar
6
Mete Gazoz'dan Şampiyonluk Mesajı: Hedef Avrupa ve Dünya
7
Trabzonspor, Edin Visca'nın Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor