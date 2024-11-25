Genç Milli Badminton Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Genç Milli Badminton Takımımız İspanya'da Sahne Alıyor

Türkiye Badminton Federasyonu'nun duyurusuna göre, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası yarın İspanya'nın İbiza Adası'nda başlayacak.

Şampiyonanın Tarihleri

26 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan bu organizasyonda Türkiye, genç sporcularıyla temsil edilecek.

Takımımızdaki Sporcular

Şampiyonada Mehmet Can Töremiş, Buğra Aktaş, Gökay Göl, Mert Seven, Berat Cambaz, Arda Doğaç Atan, Aleyna Korkut, Ravza Bodur, Nisanur Çimen, Sudenaz Acu, Beren Aşkar, Defne Ilgın Koçak, Aysu Arslan ve Sinem Yıldız yer alacak.

Yarışma Formatı ve Grup Bilgileri

Karışık takım müsabakaları 26-30 Kasım tarihleri arasında yapılacakken, bireysel karşılaşmalar 30 Kasım - 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin karışık takımı, Norveç, İskoçya ve Estonya'nın yer aldığı 8. Grup'ta yer alacak. Grup birincileri çeyrek finale yükselecek.

Başarılar dileriz!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.