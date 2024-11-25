DOLAR
34,6 -0,17%
EURO
36,35 -0,96%
ALTIN
2.936,48 2,31%
BITCOIN
3.286.139,37 1,92%

Genç Milli Badminton Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Genç Milli Badminton Takımı, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:10
Genç Milli Badminton Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Genç Milli Badminton Takımımız İspanya'da Sahne Alıyor

Türkiye Badminton Federasyonu'nun duyurusuna göre, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası yarın İspanya'nın İbiza Adası'nda başlayacak.

Şampiyonanın Tarihleri

26 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan bu organizasyonda Türkiye, genç sporcularıyla temsil edilecek.

Takımımızdaki Sporcular

Şampiyonada Mehmet Can Töremiş, Buğra Aktaş, Gökay Göl, Mert Seven, Berat Cambaz, Arda Doğaç Atan, Aleyna Korkut, Ravza Bodur, Nisanur Çimen, Sudenaz Acu, Beren Aşkar, Defne Ilgın Koçak, Aysu Arslan ve Sinem Yıldız yer alacak.

Yarışma Formatı ve Grup Bilgileri

Karışık takım müsabakaları 26-30 Kasım tarihleri arasında yapılacakken, bireysel karşılaşmalar 30 Kasım - 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin karışık takımı, Norveç, İskoçya ve Estonya'nın yer aldığı 8. Grup'ta yer alacak. Grup birincileri çeyrek finale yükselecek.

Başarılar dileriz!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Finalspor, İstanbul Ankaspor'u 97-74 Yendi
2
Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
3
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ve Teksüt Bandırmaspor Beraberliği
4
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe'yi Zorlayarak Yendi
5
Genç Milli Badminton Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek
6
Semra Aksu, İlk Kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Olarak Öğrencilerle Buluştı
7
Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetimi 2024'ü Değerlendirdi

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı