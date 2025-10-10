Genç Milli Boksörlerden Çekya'da 6 Madalya, Türkiye Avrupa 3.'sü

Çekya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 3 altın dahil toplam 6 madalyayla takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 14:10
Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonasında Türk genç milli boksörler, 3'ü altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.

Madalya dağılımı

Kadınlarda: Yoncagül Yılmaz (70 kilo), Ayşenur Karaoğlan (80 kilo) ve Havvanur Kethüda (+80 kilo) altın madalya kazandı; Yağmur Teke (65 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde: Doğukan Demirceylan (+90 kilo) gümüş, Mehmet Enes Şanlı (65 kilo) bronz madalya kazandı.

Federasyon ve başkanın değerlendirmesi

Türkiye Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcuların başarıları federasyon için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Türkiye, takım klasmanında da tarihi bir sonuç elde etti.

Suat Hekimoğlu şunları kaydetti: "Göreve geldiğimiz gün başlattığımız altyapı seferberliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Göreve geleli henüz bir yıl bile olmadan bu kadar önemli başarılar elde etmek bizim için gurur verici. Bu genç sporcular, ilerleyen yıllarda Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Erkeklerde de yıllardır hasret kaldığımız başarılı sonuçlara bu gençlerimiz imza atıyor. Onlar azimle çalışıyor, biz de onlara en iyi imkanları sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sporcularımız artık en iyi şartlarda kamp yapıyor, uluslararası turnuvalarda tecrübe kazanıyor. Daha önce Avrupa ya da dünya şampiyonalarına gidemeyen gençlerimiz şimdi yurt dışı kamplarında ringe hazırlanıyor. Bu da Türk boksunun geleceği açısından son derece umut verici."

Bu sonuç, Türk boksunun altyapısındaki güçlenmenin ve geleceğe dönük hedeflerin somut bir göstergesi oldu.

