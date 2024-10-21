Genç Milli Boksörlerden Dünya Şampiyonası Hedefi

Genç milli boksörler madalya peşinde

2023 yılında Karadağ'da düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonası'na katılmaya hazırlanan Genç Kadın Boks Milli Takımı, şampiyonadan madalyalarla dönmeyi umuyor. Takım, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 3 hafta süren kamp dönemini geride bırakarak, organizasyonun yapılacağı Karadağ'a doğru yola çıktı. Müsabakalar yarın gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından başlayacak.

Sıkletler ve Hikayeleri

Erkek boks takımında 11, kadın boks takımında ise 12 sıklet yer alacak. Genç Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Naci Oral, bu süreçle ilgili olarak, "Çocukları çok iyi tanıyoruz. Ne yapabileceklerini biliyoruz. En az iki sıklette İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedefliyoruz. 2028 Olimpiyatları'nın yapı taşları bu ekip." şeklinde konuştu.

Genç Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Yavuz Kılıç, takımın potansiyelini vurgularken, "Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalyayla döndük. Şimdi sağlık nedenleriyle 2 sıklet eksik gideceğiz ancak hedefimiz, aldığı madalyaların daha fazlasını kazanmak." diye belirtti.

Boxing Dreams: Şampiyon Olmak

Milli boksörlerden Mert Aybuga, "Dünya Şampiyonası'na katılmak benim için çok özel bir durum. Hedefim dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmek." diyerek amacını ifade etti.

Diğer bir milli sporcu Esmaül Hüsna Babat ise boks tutkusunu şu sözlerle aktardı: "Beş yıldır Türkiye şampiyonuyum. İki yıl önce Avrupa ikincisi oldum. Bu yıl da Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi almak istiyorum."

Bütün Gözler Dünya Şampiyonası'nda

Ülkemizin boks alanındaki yetenekleri, Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmeyi ve ulusal marşımızı okutmayı hedefliyor. Genç sporcuların bu azmi, Türk boksunun geleceği için büyük bir ümit kaynağı oluşturarak takip edilecek.

Genç milli boksörler, Karadağ'daki Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor. Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 3 hafta süren kamp tamamlandı.

Genç milli boksörler, Karadağ'daki Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor. Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 3 hafta süren kamp tamamlandı.