Genç Milli Hentbol Takımı, Bilimsel Yöntemlerle Akdeniz Kupası'na Hazırlanıyor

Türkiye 18 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, bilimsel testler ve müsabaka performansı ölçümleri ile Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırlanmaya başladı. Takım, yılın ilk kampını Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirdi ve Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Güneysu ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı.

Yeni Hedefler, Yeni Yaklaşımlar

Genç milli takımın Başantrenörü Selim Karaağaçlı, yeni Hentbol Federasyonu yönetiminin benimsediği "Yeni yol, yeni hentbol" mottosuyla ilerlediklerini belirtti. Karaağaçlı, federasyonun oluşturduğu yeni yol haritasıyla Türk hentbolunu daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini açıkladı. "Türk hentbolunun hedefi her zaman bir üst çıtaya çıkabilmek. Geçen yıl çok değerli bir iş yaptık, şimdi wissenschaft çalışmalara daha fazla önem vererek daha yüksek çıtalara ulaşmayı planlıyoruz," dedi.

Aylık Kamplar ve Performans İzleme

Karaağaçlı, genç oyuncuların gelişimlerini desteklemek adına her ay düzenli amaçlı kamp yapmayı planladıklarını ifade etti. "Eğitim kurulumuz ve teknik kurulumuz ile aylık kamp düzenlemek için gerekli programlamaları yaptık. Kamp raporlarımızı değerlendirip hem oyuncuların gelişimlerini hem de müsabaka performanslarını takip edeceğiz. Bu sporcuların çoğu Süper Lig ile 1. ve 2. liglerde oynamaya başladı. Bu entegrasyon ile milli takımımızı daha üst seviyelere taşıyacağız," diye ekledi.

Takım Kaptanı’ndan İddialı Açıklamalar

Takım kaptanı Batu Karabıçak, yeni hocaları ile daha sıkı çalıştıklarını ifade etti. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda mücadele edeceklerini belirten Karabıçak, "20 yaş altı milli takımımız Avrupa'da B klasmanında üçüncü oldu ve bir üst lige çıktı. Biz de ilk turnuvamızda kendimizi zorlayacağız. A klasmana çıkabileceğimize inanıyorum," dedi. Karabıçak, Avrupa şampiyonasında da başarılı olabileceklerini ve iyi sonuçlar elde edeceğine inandığını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye 18 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, bilimsel testler ve müsabaka performansı ölçümleriyle Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırlanıyor.

Türkiye 18 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı, bilimsel testler ve müsabaka performansı ölçümleriyle Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırlanıyor.