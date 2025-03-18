Genç Milli Takımlar, Çanakkale Zaferi'ni Anmak İçin Bir Araya Geldi

Genç Milli Takımlar, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, hazırlık kamplarında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım ve 20 Yaş Altı Milli Takımı futbolcuları, İstanbul'daki hazırlık kamplarında Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak şehitleri andı.

Aynı zamanda, 19 Yaş Altı Milli Takımı, Galler'de düzenlenen UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur maçları için hazırlıklarını sürdürürken; 18 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'da bir hazırlık turnuvasına katıldı. 17 Yaş Altı Milli Takımı ise İsviçre'de UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları için kamp yapıyor.

Bu takımlar, etkinlik çerçevesinde açtıkları bayraklarla ve düzenledikleri anma törenleriyle, Çanakkale'deki kahramanlıklarını hatırladı.