Genç Milli Wushu Takımı Kastamonu'da Dünya Şampiyonası İçin Kamp Yapıyor

Genç Milli Wushu Takımı Kastamonu'da Hazırlıklara Başladı

Genç Milli Wushu Takımı, Gençler Dünya Wushu Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da kampa girdi. Kamp, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de gerçekleştirilecek olan şampiyonaya yönelik olarak başladı.

Şahanoğlu'ndan Açıklamalar

Wushu Milli Takımı Antrenörü Emrah Şahanoğlu, basında yaptığı açıklamada, sporcuların Dünya Şampiyonası'nda zorlu bir mücadele vereceklerini ifade etti. Kamp sürecinin yaklaşık 40 gün süreceğini belirten Şahanoğlu, "Sporcularımızın performansını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah amacımız ay-yıldızlı bayrağımızı dünya arenasında zirveye taşımak olacak." dedi.

Kampın Özellikleri

Kampa katılan sporcuların Türkiye’deki şampiyonluklarının yanı sıra, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları olan sporcular da bulunduğuna dikkat çeken Şahanoğlu, "İyi bir takım oluşturduk. İnşallah hedefimiz tarihi bir başarı elde etmek. Kampımıza Wushu Milli Takımı'ndan tecrübeli sporcularımızı da dahil ettik. Onlar da tecrübelerini sporculara aktarıyor. Fizyoterapistimiz ve kondisyonerimizle profesyonel bir kamp ortamı oluşturduk. Çok faydalı olacağını ve iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İlk Defa Kastamonu'da Kamp Yapılıyor

Kastamonu'daki kampın ilki olduğuna da değinen Antrenör Şahanoğlu, "Bu konuda memnuniyet söz konusu. Biz de çok mutluyuz. Bu şartları bize sağladıkları için hem federasyonumuza hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.