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Genç Milli Wushu Takımı Kastamonu'da Hazırlıklarına Devam Ediyor

Genç Milli Wushu Takımı, Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da yoğun bir kamp süreci geçiriyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:03
Genç Milli Wushu Takımı Kastamonu'da Hazırlıklarına Devam Ediyor

Genç Milli Wushu Takımı'nın Kastamonu Kampı Sürüyor

Genç Milli Wushu Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdiği kampına devam ediyor. Milli takım, 22-30 Eylül tarihleri arasında Brunei'de düzenlenecek şampiyona için Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde antrenman yapıyor.

Başarılı Antrenman Süreci

Ay-yıldızlı takımın antrenörü Eren Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır kamp çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Antrenmanların oldukça verimli geçtiğinin altını çizen Koç, "Sporcularımız bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kategorilerinde birinci oldu. Teknik kapasiteleri çok yüksek ve gayretle çalışıyorlar. Biz de antrenörler olarak onların performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için çabalıyoruz. İnşallah hepsinden dünya şampiyonluğu bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Kampın Başarısı ve Teşekkürler

Kastamonu'daki kamp sürecinin oldukça iyi geçtiğini vurgulayan Koç, "Burası yaptığımız en iyi kamplardan biri. Bu imkanları bize sunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ve Kastamonu Gençlik Spor İl Müdürü Reşat Asrak'a çok teşekkür ediyorum," dedi. Antrenör Eren Koç, kampın 15 Eylül'de sona ereceğini kaydetti.

Genç Milli Wushu Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp...

Genç Milli Wushu Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp devam ediyor. Milli takım, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek şampiyonaya Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Genç Milli Wushu Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp...

Genç Milli Wushu Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp devam ediyor. Milli takım, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek şampiyonaya Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Genç Milli Wushu Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp...

Genç Milli Wushu Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp devam ediyor. Milli takım, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek şampiyonaya Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Genç Milli Wushu Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp...

Genç Milli Wushu Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp devam ediyor. Milli takım, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek şampiyonaya Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.

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