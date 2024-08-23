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Genç Ralli Pilotumuz Kerem Kazaz, Hyundai'nin Desteklediği Programda

Kerem Kazaz, Hyundai Customer Takımı'nın genç sürücü programına seçilerek uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:45
Genç Ralli Pilotumuz Kerem Kazaz, Hyundai'nin Desteklediği Programda

Kerem Kazaz Hyundai’nin Genç Sürücü Programında

Türk ralli pilotu Kerem Kazaz, Hyundai Customer Takımı tarafından oluşturulan genç sürücü programına seçildi. 16 yaşında Avrupa’daki çeşitli şampiyonalarda kazandığı tecrübelerle adından söz ettiren Kerem, bu yeni fırsatla uluslararası yarışlara katılmaya devam edecek.

2024 ve 2025 Sezonları İçin Hedefler

18 yaşındaki genç yetenek, 2024 sezonunun kalan bölümünde ve 2025’te Hyundai Motorsporları tarafından desteklenen, Vincent Ducher liderliğindeki programda mücadele edecek. Kerem, bu programa katılarak kariyerine yeni bir yön vermiş oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası’ndaki Başarısı

Kerem, bu yıl Şubat ayında katıldığı Sarıkamış Rallisi ile 3 aylık ehliyetiyle Türkiye Ralli Şampiyonası’ndaki ilk zaferini elde etti ve genel klasman sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. Şu an, şampiyonanın son üç yarışı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa'daki Performansı

Avrupa’da dört farklı şampiyonada yarışan Kazaz, Fiesta Ralli3 Kupası’nda sezonu ikinci sırada tamamlayarak dikkat çekti. Ayrıca, Avrupa Ralli Şampiyonası ERC3 kategorisinde ve Letonya Ralli Şampiyonası’nda genel klasmanda ikinci olarak devam eden genç sürücü, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki iki yarışta da WRC3 kategorisinde start aldı ve Letonya’da ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

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