Genç Satranççılar Atilla Kuru ve Arda Çamlar Uluslararası Usta Oldu

Genç satranç oyuncuları Atilla Kuru ve Arda Çamlar, uluslararası usta (IM) unvanını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu başarıları Karadağ'ın Petrovac kasabasında düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda elde edildi.

Şampiyonada 9 tur geride kalan 2011 doğumlu FIDE ustası (FM) Atilla Kuru, 2629 ELO performansıyla oynayarak IM unvanını elde etti ve aynı zamanda ilk büyükusta (GM) normunu da kazandı. Diğer genç yetenek Arda Çamlar ise 2009 doğumlu, 2512 ELO performansıyla bu başarıya ulaşarak IM olma hakkını elde etti.

Genç satranççılar, Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandıran başarılarıyla dikkat çekti. Bu unvanlar, onların gelecekteki satranç kariyerleri için önemli bir adım niteliğinde.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.