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Genç Sürat Patenciler, İtalya Kısa Kulvar Dünya Kupası'nda Tarih Yazdı

Türkiye, İtalya'da düzenlenen Gençler Kısa Kulvar Dünya Kupası'nda 2000 metre karışık takım kategorisinde 5. oldu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:40
Genç Sürat Patenciler, İtalya Kısa Kulvar Dünya Kupası'nda Tarih Yazdı

Genç Sürat Patenciler İtalya'da 5. Oldu

Gençler Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası'nın İtalya ayağında mücadele eden milli sporcular, 2000 metre karışık takım kategorisinde tarihi bir başarı elde ederek 5. sırada yer aldı.

Tarihi Başarı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun açıklamasına göre, takımda bulunan sporcular Muhammet Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu, Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan ve Mehmet Talha Yıldız, toplamda 17 ekibin yarıştığı bu prestijli organizasyonda federasyon tarihinde ilk kez finale çıkarak 5. olmayı başardı.

Bu başarı, genç sporcuların uluslararası arenadaki performanslarının artışını ve gelecekte daha büyük hedeflere ulaşma yolundaki azimlerini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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