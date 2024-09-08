Genç Tekvandocu Beyzanur Pehlivan Dünya Şampiyonluğuna Hazırlanıyor

Genç Tekvandocu Beyzanur Pehlivan Dünya Şampiyonluğu İçin Mücadele Ediyor

Beyzanur Pehlivan, Tekirdağ'da gerçekleştirilen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda birinci gelerek, 2-6 Ekim tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

17 yaşındaki Beyzanur, tekvandoya 5 yaşındayken babasının teşvikiyle başladı. İlk zamanlarda zorlanmasına rağmen zamanla bu sporu sevmeyi başardı. 2017 yılından itibaren Türkiye şampiyonalarına katılarak, 2021'de Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda beşinci oldu.

Dünya Şampiyonası Hedefi

Beyzanur, “Dünya şampiyonasında amacım birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutmak. Hazırlıklarım hız kesmeden devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Öğretmeni ve Destekleri

Antrenörü Tuğçe Tokgöz, Beyzanur'un azmi ve mücadeleci ruhu ile spordaki başarısının altını çizdi ve “Beyzanur, mental olarak da bu süreçleri olumlu geçirdi. 7 yıl aradan sonra Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil edecek olması bizim için büyük bir onur.” dedi.

Tekirdağ'da tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa beşinciliği bulunan 17 yaşındaki Beyzanur Pehlivan, dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa beşinciliği bulunan 17 yaşındaki Beyzanur Pehlivan, dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa beşinciliği bulunan 17 yaşındaki Beyzanur Pehlivan, dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa beşinciliği bulunan 17 yaşındaki Beyzanur Pehlivan, dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa beşinciliği bulunan 17 yaşındaki Beyzanur Pehlivan, dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa beşinciliği bulunan 17 yaşındaki Beyzanur Pehlivan, dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa beşinciliği bulunan 17 yaşındaki Beyzanur Pehlivan, dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.