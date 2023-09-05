Genç yıldız Arda Güler'e İspanya'dan sürpriz teklif

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler için İspanyol ekibi Real Betis'ten gelen kiralama teklifi geri çevrildi. Arda Güler, sakatlık sonrası sahalara dönüşünü beklerken, Real Betis'in ısrarcı teklifi karşısında Real Madrid'in net tutumu dikkat çekiyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Arda Güler, yeniden form tutmak için bireysel çalışmalara başlamıştı. Bu süreçte Real Madrid'e çeşitli kulüplerden Arda'ya kiralama teklifleri gelmeye devam ediyor. Son teklif ise İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'ten geldi.

Real Betis, Arda Güler'i kadrosuna katma konusunda kararlıydı ve Real Madrid'e oyuncuyu ısrarla kiralamak istediklerini iletti. Ancak Real Madrid, Arda Güler'in ayrılmasına izin vermek istemiyor ve bu genç yeteneği kadrosunda tutmaya kararlı.





Real Betis, Arda Güler'i İspanyol devine transfer ederken oyuncuya ilk 11'de düzenli olarak forma şansı vereceğini taahhüt etti. Ancak Real Madrid, bu teklife olumsuz yanıt vererek Arda Güler'i kadroda tutma kararlılığını sürdürüyor.

Bu sezon hücum hattında istediği sonuçları alamayan Real Madrid, teknik direktörleri Carlo Ancelotti'nin rotasyonda Arda Güler'i düşündüğü ve ilerleyen günlerde milli oyuncuyu sahaya süreceği konuşuluyor.

Real Madrid'in Arda Güler'i kadroda tutma kararı, genç yeteneği gelecekteki potansiyeli için koruma amacını taşıyor. Arda Güler'in Real Madrid kariyeri, bu kararla birlikte yeni bir döneme girebilir.