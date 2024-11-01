Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Üç Milli Sporcu Finale Çıktı

Karadağ'da Tarihi Başarı

Karadağ'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden üç milli sporcu finale yükseldi. Bu sporcular, Pınar Benek, Yoncagül Yılmaz ve Havvanur Kethüda, yarın altın madalya mücadelesi verecekler.

Finale Yükselen İsimler

Türkiye Boks Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Budva kentinde gerçekleştirilen şampiyonadaki yarı final müsabakalarında zorlu rakiplerini mağlup eden boksörler, başarılarını taçlandırmak için finale hazırlık yapıyorlar.

Bronz Madalya Sahipleri

Bu etkinlikte, üç milli sporcu da bronz madalya kazandı. Dilara Sak (75 kilo), Sudenur Aslan (81 kilo) ve Alperen Yılmaz (71 kilo), başarılarıyla Türk boksunu gururlandırdılar.

Yarından itibaren final müsabakalarında altın madalya umudunu taşıyan genç boksörlere destekler sürerken, Türkiye'nin boks alanındaki başarısı dikkat çekmeye devam ediyor.