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Gençler Flöre Dünya Kupası İstanbul'da Başladı

İstanbul'daki Gençler Flöre Dünya Kupası'nda 46 ülkeden 448 eskrimci mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:17
Gençler Flöre Dünya Kupası İstanbul'da Başladı

Gençler Flöre Dünya Kupası Heyecanı!

İstanbul, genç eskrimcilerin yeteneklerini sergileyeceği Flöre Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenleniyor. Toplamda 46 ülke ve 448 eskrimcinin katıldığı etkinlikte, Türkiye'den 20'si kadın, 40 sporcu madalya için mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan Destek Açıklaması

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Bilgehan Baydil, organizasyonla ilgili heyecanını dile getirerek, "Abdurrahman Karataş yönetimi altında ilk kez büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır’a verdikleri destekler için teşekkür ederiz," dedi.

Müsabakalarda Neler Olacak?

Etkinlik boyunca sporcular 38 takım halinde yarışacak; bunların 20'si erkek ve 18'i kadın takımı olacak. Bugün erkekler flöre müsabakaları yapılırken, yarın kadınlar flöre karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

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