Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası İstanbul'da Başlıyor

Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası, 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da start alıyor.

Katılımcı Ülkeler ve Sporcular

Organizasyona, 46 farklı ülkeden toplamda 448 sporcu katılacak. Bu sporcular arasında 213 kadın ve 235 erkek yer alıyor.

Türkiye'nin Temsili

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre, Türkiye'yi bu prestijli organizasyonda 40 sporcu temsil edecek.

Organizasyonun Detayları

Etkinlik, Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve 3 Kasım tarihine kadar devam edecek.