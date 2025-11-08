Gençler Judo İl Birinciliği Menteşe'de Nefes Kesti

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Judo İl Birinciliği'nde genç sporcular kıyasıya yarıştı; dereceye girenler madalya töreniyle ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:54
Gençler Judo İl Birinciliği Menteşe'de Nefes Kesti

Gençler Judo İl Birinciliği Menteşe'de Nefes Kesti

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Judo İl Birinciliği müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda büyük heyecana sahne oldu.

Minderde centilmen rekabet

Genç judocular, farklı sıkletlerde kıyasıya mücadele ederek il birinciliği için ter döktü. Organizasyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşti ve sporcuların centilmenlik ruhu dikkat çekti.

Madalyalar ve gelecek hedefleri

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular düzenlenen törende madalyalarını alarak büyük sevinç yaşadı. Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün açıklamasında, "Okul sporları, gençlerimizin hem fiziksel hem de karakter gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu organizasyonlar, geleceğin güçlü sporcularını yetiştirme misyonumuzun en önemli parçasıdır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca il birinciliğini elde eden sporculara grup müsabakalarında başarılar dilendi; sporcularımız, ilimizi temsil etmek üzere önümüzdeki dönemde düzenlenecek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

OKUL SPORLARI GENÇLER JUDO İL BİRİNCİLİĞİ NEFESLERİ KESTİ

OKUL SPORLARI GENÇLER JUDO İL BİRİNCİLİĞİ NEFESLERİ KESTİ

OKUL SPORLARI GENÇLER JUDO İL BİRİNCİLİĞİ NEFESLERİ KESTİ

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balkan Şampiyonası'nda Kayserili Emir ve Dur'dan Madalya Yağmuru
2
Marmaris Ortaokulu Spor Salonu Yenilendi
3
Okullarda Yetenek Taraması Ön Bilgilendirmesi: 2025-2026 Spora Yönlendirme Başlıyor
4
Kayseri Süper Amatör Küme 8. Hafta Hakemleri Açıklandı
5
Gençler Judo İl Birinciliği Menteşe'de Nefes Kesti
6
MKE Ankaragücü'nün Yeni Başkanı: Nuri Muhammet Yaman
7
12 Bingölspor Şampiyonluk Yolunda: Liderlik Sürüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet