Gençler Judo İl Birinciliği Menteşe'de Nefes Kesti

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Judo İl Birinciliği müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda büyük heyecana sahne oldu.

Minderde centilmen rekabet

Genç judocular, farklı sıkletlerde kıyasıya mücadele ederek il birinciliği için ter döktü. Organizasyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşti ve sporcuların centilmenlik ruhu dikkat çekti.

Madalyalar ve gelecek hedefleri

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular düzenlenen törende madalyalarını alarak büyük sevinç yaşadı. Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün açıklamasında, "Okul sporları, gençlerimizin hem fiziksel hem de karakter gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu organizasyonlar, geleceğin güçlü sporcularını yetiştirme misyonumuzun en önemli parçasıdır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca il birinciliğini elde eden sporculara grup müsabakalarında başarılar dilendi; sporcularımız, ilimizi temsil etmek üzere önümüzdeki dönemde düzenlenecek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

