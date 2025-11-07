Gençlerbirliği 2-1 RAMS Başakşehir

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçta kritik anlar ve son bölümlerde yaşanan ataklar sonucu ev sahibi ekip üç puanı aldı.

Maçtan dakikalar

46. dakikada Başakşehir’in hızlı atağında Miguel Crespo’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eldor Shomurodov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

50. dakikada sol kanattan Nuno Da Costa’nın ceza sahasına ortasında Shomurodov’un şutunda top yandan dışarı çıktı.

53. dakikada Gençlerbirliği’nin kazandığı penaltıda topun başına gelen M’Baye Niang meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

90+5. dakikada sol kanattan Onur Bulut’un ortasında Davie Selke’nin şutunda savunmadan seken topla buluşan Deniz Türüç’ün şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Goller

Thalisson (dk. 35) — Gençlerbirliği

M’Baye Niang (dk. 53 pen.) — Gençlerbirliği

Eldor Shomurodov (dk. 46) — RAMS Başakşehir

Stat ve hakemler

Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı

Kadrolar

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Tom Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 76), Göktan Gürpüz (Dilhan Demir dk. 76), Sekou Koita (Samed Onur dk. 67), Franco Tongya (Henry Onyekuru dk. 90+5), M’Baye Niang (Sinan Osmanoğlu dk. 90+5)

Yedekler: Erhan Erentürk, Kevin Csoboth, Matej Hanousek, Aburrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Volkan Demirel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner (Olivier Kemen dk. 68), Berat Özdemir (Amine Harit dk. 58), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 77), Miguel Crespo (Davie Selke dk. 68), Nuno Da Costa (Jakub Kaluzinski dk. 58), Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kartlar

Jerome Opoku, Leonardo Duarte (RAMS Başakşehir); Samed Onur, Pedro Pereira (Gençlerbirliği)

