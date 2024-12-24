Gençlerbirliği 23 Puanla 13. Sırada, Play-Off ve Düşme Hattına Yakın

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk 17 haftasında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 23 puan ile 13. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, play-off hattının dışında kalmış durumda.

Başkent ekibi, iç sahada 14, deplasmanda ise 9 puan toplayarak lige verilen araya bu sonuçlarla girdi. Dün Adanaspor'a karşı 2-0’lık bir mağlubiyet yaşayarak taraftarlarını üzen Gençlerbirliği, bu sonucun ardından 13. sırada yer alıyor.

Ekonomik sorunların gölgesinde, sezona Kocaelispor mağlubiyetiyle başlayan Gençlerbirliği, daha sonra Boluspor ve Iğdır FK ile berabere kaldı. Sezonun ilk galibiyetini ise 4. haftada Esenler Erokspor deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. Ardından, Erzurumspor FK ve Pendikspor karşısında 1-0’lık skorlarla 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Fakat, ligdeki son 6 maçında 4 kez kaybeden kırmızı-siyahlılar, 13. haftada MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenerek moral buldu. Ancak, Adanaspor karşısındaki son mağlubiyetle birlikte, play-off hattına katılma şansını değerlendiremeyen ekip, sezonun 2. bölümüne moralsiz başladı.

23 puanla hem play-off hattının hem de düşme hattının yalnızca 2 puan uzağında bulunan Gençlerbirliği, bu zorlu süreçte gol yollarında da sıkıntı çekti. 17 gol atabilen takım, maç başına yalnızca 1 gol ortalaması tutturdu. En golcü oyuncusu Metehan Mimaroğlu 4 golle öne çıkarken, Djitte 3, Amilton ise 2 kez fileleri havalandırdı. Ligin en az gol atan takımları arasında yer alan Gençlerbirliği, aynı zamanda kalesinde de 19 gol görerek defansif sorunlar yaşadı.