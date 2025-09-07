Gençlerbirliği 4-0 Boluspor
Hazırlık maçında farklı galibiyet
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor ile hazırlık maçı oynadı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, Sekou Koita (2), Franco Tongya ve Yusuf Hasan Temel'in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.