Gençlerbirliği 4-0 Boluspor: Hazırlık Maçında Farklı Galibiyet

Gençlerbirliği, Beştepe'de oynanan hazırlık maçında Boluspor'u 4-0 yendi; goller Sekou Koita (2), Franco Tongya ve Yusuf Hasan Temel'den geldi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:54
Gençlerbirliği 4-0 Boluspor

Hazırlık maçında farklı galibiyet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor ile hazırlık maçı oynadı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, Sekou Koita (2), Franco Tongya ve Yusuf Hasan Temel'in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

