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Gençlerbirliği, Bandırmaspor Maçına Hazır: Antrenmanlar Tamamlandı

Gençlerbirliği, yarın Bandırmaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Tedavide olan Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere kadroda yok.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:42
Gençlerbirliği, Bandırmaspor Maçına Hazır: Antrenmanlar Tamamlandı

Gençlerbirliği, Bandırmaspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak sahaya çıkmaya hazır hale geldi.

Kulübün açıklamasına göre, futbolcular hazırlıklarını Onur Göçmez Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Takım daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile idmana devam etti.

İdmanın son bölümünde, sprint çalışmaları ve duran top organizasyonları uygulandı. Başkent ekibinde, tedavi süreci devam eden Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

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