Gençlerbirliği, Bandırmaspor Maçına Taktik Çalışmalarıyla Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Taktik Antrenmanla Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Hız ve Çabukluk Geliştirildi

Antrenman, çabukluk çalışmasıyla sürdürüldü. Ardından, minyatür kalelerle kurulu dar alanda oyun oynama bölümüne geçildi. Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanın ana bölümünde ise taktiksel çalışmalar yaptı.

İdman Çift Kale Maçla Tamamlandı

Gün içerisinde yapılan antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla noktalandı. Bandırma 17 Eylül Stadı13.30'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.