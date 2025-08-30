DOLAR
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklama

Osman Sungur, Fenerbahçe maçı öncesi mali eşitsizliği eleştirip taraftara sabır çağrısı yaptı; Eryaman'da coşkulu bir atmosfer bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:00
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklama

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Trendyol Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Sungur, karşılaşmayı İstanbul'un ışıltısı ile Ankara'nın mücadelesinin yeşil sahadaki yansıması olarak tanımladı.

Ekonomik eşitsizlik vurgusu

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre Başkan Sungur, Türk futbolunda paranın gölgesinde yaşanan sorunlara dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüplerine sunulan ekonomik imkanlar futbolun en insani yönü olan rekabeti haksız kılıyor. Rakibimizin yollarını ayırdığı teknik adamına ödediği tazminat bile, ligdeki birçok takımın transfer bütçesinden fazla. Buna, biz de dahiliz. Fakat yine de bu eşitsizliğin bir bedeli vardır ki, 90 dakikanın sonunda sahada yalnızca en çok mücadele eden kazanır. Ben bu mücadeleye, futbola inanıyorum."

Taraftara çağrı

Sungur taraftardan sabır istedi ve kulübün yapılanmasına vurgu yaptı:

"Taraftarımız şunu bilmeli. Kısıtlı bütçemize rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaktan kaçınmadık. Aramıza katılan yeni oyuncularımızın yeteneklerine güveniyorum. Yeni bir takım kuruluyor. Dünden yarına, bir günde olacak işler değil bunlar. Son iki yıl yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, futbolda paniğe kapılmayacaksın, sakin olacaksın. Pazar günü Gençlerbirliği'nden, futbolcularımdan beklentim de bu."

Maç atmosferi ve mesaj

Sungur, Eryaman'daki atmosferin özel olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Pazar günü, yazın son güzel günlerinden biri. Eryaman’da atmosfer çok güzel olacak, İstanbullu futbolseverler, Gençlerbirlikliler, hep beraber korakor bir mücadeleyi takip edeceğiz. Ayrıca bugün büyük zaferi kutluyoruz. Yarın stadyumda binlerce bayrak dağıtacağız. Gençlerbirlikliler, Fenerbahçeliler birlikte bu büyük zaferi şanlı bayrağımızı sallayarak kutlayacaklar. Fenerbahçe köklü bir kulüp, güçlü bir takım da kurma yolundalar. Sayın Ali Koç da kulübü için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan bir başkan. Ankara onun da baba ocağıdır. Ama burası Ankara, Fenerbahçe için her zaman zor bir deplasmandır. Umarım onlar için Ankara'nın en güzel yanı Yahya Kemal'in dediği gibi İstanbul'a dönmek olur."

