Gençlerbirliği Başkent Derbisi Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Gençlerbirliği Başkent Derbisi İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün yapılan açıklamasına göre, oyuncular Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, gruplar halinde minyatür kalelerle kurulu alanda isabetli pas ve şut çalışmaları yaptı. Ardından, daha dar alanda pas organizasyonları üzerine idman gerçekleştirdi. Teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki antrenman, üç takımın dönüşümlü olarak oynadığı çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, derbi maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.