Gençlerbirliği, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman detayları

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yapılan antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi.

Oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmana 5'e 2 top kapma oyunu ile başladı.

Antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı ve çift kale maç ile günü tamamladı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.