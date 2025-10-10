Gençlerbirliği Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, 18 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için Beştepe'de Hüseyin Eroğlu yönetiminde taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:58
Gençlerbirliği Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman detayları

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yapılan antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi.

Oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmana 5'e 2 top kapma oyunu ile başladı.

Antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı ve çift kale maç ile günü tamamladı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş...

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCF Akademi: Artistik Cimnastik Antrenör Eğitimleri Mardin'de Başladı
2
Fenerbahçe - Nice: Haise 'Fenerbahçe Favori' dedi, Sanson galibiyetle özgüven istiyor
3
DEPSAŞ Enerji As 30-28 KH Besa Famgas — EHF Erkekler Avrupa Kupası'na Veda
4
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Ali Koç'tan Kararlı Mesajlar
5
Arda Güler'in golüyle 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi
6
Dikran Gülmezgil için Cenaze Töreni Düzenlendi
7
Galatasaray, Şampiyonluk Kupasını Meriç Nehri'nde Coşkuyla Kutladı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi