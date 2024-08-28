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Gençlerbirliği Emirhan Ünal'ı Transfer Etti

Gençlerbirliği, Wuppertaler SV'den 19 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Ünal'ı kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 17:00
Gençlerbirliği Emirhan Ünal'ı Transfer Etti

Gençlerbirliği, Emirhan Ünal ile Güçleniyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya'nın Wuppertaler SV takımından 19 yaşındaki defans oyuncusu Emirhan Ünal'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kırmızı-karalarımız, Almanya 4. Lig ekiplerinden Wuppertaler SV takımında forma giyen Emirhan Ünal'ı transfer etti. Gençlerbirliği'miz, sağ bekte oynayan 19 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Transfer Süreci ve Hedefler

Gençlerbirliği Futbol Şube Sorumlusu Harun Erol, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yetenekli bir genç oyuncuyu kadroya kattıkları için mutlu olduklarını belirtti. Erol, "Bu yıl 20 takımın mücadele edeceği zorlu bir sezon bizi bekliyor. Gençlerbirliği yönetimi olarak bu sezon transfer çalışmalarımız konusunda adeta ince eleyip sık dokuduk. Scout ekibimiz, teknik ekibimiz ve transfer komitemizin detaylı çalışmaları doğrultusunda transferlerimizi yaptık ve gerek görüldüğü takdirde yapmaya da devam edeceğiz. Kadromuza isim yapmış tecrübeli oyuncuların yanında, gelecek vadeden futbolcuları da kazandırmayı amaçlıyoruz. Emirhan Ünal da 19 yaşında gelecek vadeden yetenekli bir oyuncumuz." dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya'nın Wuppertaler SV takımından 19 yaşındaki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya'nın Wuppertaler SV takımından 19 yaşındaki defans oyuncusu Emirhan Ünal'ı transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya'nın Wuppertaler SV takımından 19 yaşındaki...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya'nın Wuppertaler SV takımından 19 yaşındaki defans oyuncusu Emirhan Ünal'ı transfer etti.

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