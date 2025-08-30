DOLAR
Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:08
Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçına hazır

Antrenman ve hazırlık süreci

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmana ısınma ve koordinasyon oyunlarıyla başladı.

Antrenmanın devamında ekip, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile duran top organizasyonları üzerinde çalışarak idmanı tamamladı.

Oyuncu durumu ve gözlemler

Gençlerbirliği'nin yeni transferi M'Baye Niang, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı; sonrasında yardımcı antrenörler eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaklaşık 1 saat süren idmanı kulüp başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kart cezası bulunan Michal Nalepa ile tedavileri süren Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Henry Onyekuru ve Daniel Popa'nın yarınki maçın kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Günün anlamı

Antrenman öncesinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı'nı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

